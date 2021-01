Saaep inicia processo de reestruturação administrativa

Entre as medidas, redução de despesas, otimização dos serviços e aprovação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos servidores

Uma das pastas mais importantes para o desenvolvimento do município, responsável por também garantir maior qualidade de vida para a população, o Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas (Saaep) inicia sua reestruturação administrativa.

Valorizar os servidores, reduzir despesas, otimizar os serviços e capacitar o funcionalismo para prestar serviço de excelência fazem parte da reestruturação iniciada pelo novo diretor executivo do Saaep, Musa Nabih Musa Othman, servidor efetivo da autarquia há três anos.

Para Musa, ter servidores de carreira na coordenação de diversos setores estratégicos do Saaep garante um trabalho contínuo realizado por profissionais que já possuem experiência e vivência no setor.

“O conhecimento de quem já vive a realidade do Saaep aliado com novos modelos de gestão trazidos por pessoas com vivências em outras áreas e, também, na iniciativa privada, em pouco tempo trará bons resultados no serviço prestado aos munícipes”, avalia Musa.

Segundo Edson Martins, diretor administrativo, enxugar gastos, controlar horas extras, conscientizar os servidores sobre o uso consciente de materiais, água e energia elétrica, trarão grande economia de recursos, que serão utilizados em áreas mais necessitadas.

“Em 2021, iniciaremos a tramitação do projeto de lei que prevê a necessária reestruturação administrativa, juntamente com o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, cujas discussões já aconteceram. A tramitação do processo é conjunta com a lei da reestruturação”, explica Martins, acrescentando que será trabalhada a capacitação constante dos servidores e será implantado o controle de gestão de contratos, por meio de softwares específicos.

Além disso, arremata Edson Martins, a nova gestão do Saaep irá se empenhar para manter o Portal da Transparência 100% atualizado, em tempo real.